Don Diario lancia la bomba: Cristiano Ronaldo mai così lontano dalla Juve. Boom. secondo il quotidiano, l'attaccante portoghese sarebbe pronto ad ascoltare le offerte in arrivo dal Paris Saint Germain e del Manchester United, che vorrebbe riabbracciare CR7 dopo averlo venduto al Rea Madrid. La Juve sta studiando già alcuni profili per il dopo Ronaldo, che però con la Juve ha il contratto fino al 2022. I bianconeri sono sulle tracce di top player come Harry Kane del Tottenham, Kilyan Mbappé del Psg Jadon Sancho del Borussia Dortmund.