l’ha definita una prestazione scadente quella contro la Fiorentina . Beh, come dargli torto, la disfatta è stata a 360 gradi, adesso non resta che rimboccarsi le maniche e, da gennaio, inanellare vittorie importanti per lavare questa macchia della gestione Pirlo. E CR7 né è consapevole invita tutti a credere nella Juventus, ad avere fiducia, anche se il regalo sotto l’albero di Natale assomiglia un po’ al carbone anticipato della Befana.