L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i precedenti di Cristiano Ronaldo nelle finali, suo giardino di casa come dimostrato ieri contro il Napoli: “Tutti lo abbracciano, tutti lo vogliono ringraziare, perché Cristiano non stecca mai (o quasi) nelle partite che contano. Ha segnato nove gol nelle ultime 10 finali disputate con i club, per un totale di 20 in 31 partite. Alla Juve è arrivato a quota 32 centri nelle ultime 32 presenze e quello al Napoli è il ventesimo sigillo nella stagione in corso. Cristiano non ama perdere e quando gli succede reagisce come un animale ferito. Ieri ha prima segnato e poi lottato. Ha cercato ancora Ospina, che stavolta però è riuscito a respingere il suo tiro, e poi ha esultato per il 2-0 di Morata che ha dato il via alla festa”.