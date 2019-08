Nella sua bellissima casa di Torino, Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di TVI. Dall'infanzia portoghese al presente italiano, ecco le sue prime parole (l'intervista esclusiva arriverà alle 8 di questa sera).



DA LISBONA - "Mio figlio ha visto la foresteria di Lisbona dove ho passato la mia gioventù. Cristianinho non poteva crederci che io fossi cresciuto lì. Adesso sembra tutto facile, le case, le auto... Ma per diventare un grande calciatore serve lavorare duro, ed è questo che sto cercando di fargli capire".



