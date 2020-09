Ronaldo, una macchina da investimenti. Il fenomeno della Juventus si porta dietro fan, attenzioni, incassi, proprio come un'azienda. E se questa non è una novità, i numeri confermano una tendenza chiara: a partire dal suo addio al Real per la prima volta nella storia il club di Madrid è stato superato dal Barcellona nella classifica degli incassi. Lo riporta il Mundo Deportivo, che mostra come il Real Madrid sia finito dietro ai catalani nella classifica degli incassi annuali, dati da biglietteria, marketing, merchandise. Non era mai capitato prima nella storia dei club. Da quando Ronaldo è stato ceduto, il Barcellona è salito a 840 milioni di euro di incassi, contro i 757 del Real. E la Juve? Ha migliorato di 65 milioni i suoi ricavi. E' al decimo posto.