Cristiano Ronaldo sta davvero facendo male alla Juventus, tanto da essere addirittura preferibile una sua partenza rispetto alla permanenza? Al di là delle considerazioni su età e bilancio, andiamo a vedere l'evoluzione del suo score in bianconero in queste tre stagioni. Il fuoriclasse portoghese nel primo anno juventino, tra tutte le competizioni, ha segnato 28 gol. L'anno scorso addirittura 37. Mentre in questa stagione è a quota 34, con ancora 5 partite da giocare (4 di Serie A e la finale di Coppa Italia). Un CR7 in crescendo!