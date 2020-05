Quanti gadget per Cristiano Ronaldo. Come racconta Gazzetta, il fuoriclasse della Juventus si è distinto per quanto prodotto in campo, ma anche fuori. Lo sappiamo tutti: CR7 è molto più di un semplice giocatore, è di fatto un marchio che crea moda e le gira a suo piacimento. Soprattutto, si dedica alla collezione di trofei ma anche a quella di abbigliamento. Dalla moda ai cosmetici, dai giocattoli al cartonato, ecco tutto quello in cui ha investito l'ex Real Madrid: si parte dalle mutande e si continua con la linea di calzini, si prosegue inoltre col profumo e si chiude con il cartonato. Potete trovare tutto, ovviamente, su Amazon.