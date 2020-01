È senza dubbio il duello che sta infiammando di più la Serie A. Juve e Inter stanno lottando per lo scudetto, e se il destino del campionato rimarrà in un certo senso sospeso fino alle ultimissime giornate sarà anche per merito loro. Ronaldo e Lukaku si stanno sfidando a colpi di prestazioni eccellenti e gol pesantissimi, e stanno contribuendo a regalare alle rispettive squadre visibilità anche sul piano internazionale. E, in generale, i numeri sono impressionanti.





LE CIFRE - Nel segno di un passato in comune, ognuno di loro sta rispondendo colpo su colpo alle prestazioni dell'altro. Ronaldo ha segnato un gol in meno del belga, 13 rispetto ai 14 dell'interista, ma in meno presenze: 15 contro 18, per una media gol di 0.86 contro 0.77. Gli assist forniti dal portoghese sono 2, 1 per il belga: numeri, questi, non da capogiro, ma il loro mestiere è prima di tutto segnare...

Ronaldo ha messo a segno il 59% dei dribbling tentati, mentre Lukaku 'solo' il 52%. L'ex Real ha creato 26 occasioni e ha tirato 60 volte nello specchio, mentre l'ex Everton ha creato 18 occasioni e tirato 70 volte nello specchio.