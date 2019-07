Settimana da dimenticare per Messi e Salah. L’argentino, tra tante polemiche, ha perso la semifinale della Copa America contro il Brasile (che poi si è laureato campione), mentre l’egiziano ha fallito con la sua nazionale la chance di vincere in casa la Coppa d’Africa dopo la sorprendente eliminazione agli ottavi contro il Sudafrica. Per entrambi le debacle anno un ricaduta nelle previsioni sul prossimo Pallone d'Oro, in cui guadagna quindi punti Virgil van Dijk, roccioso difensore che ha sfiorato il titolo in Premier League (ma ha vinto il trofeo di Miglior Giocatore) e ha vinto la Champions con il Liverpool, mentre con l’Olanda ha perso la finale della Nations League contro il Portogallo. Fabio Cannavaro è stato l’ultimo difensore a vincere l’ambito premio (2006), ma sulla lavagna Betaland potrebbe esseri di nuovo gloria per un centrale con van Dijk che è favorito a 1,90 su Betaland. Messi, che oltre ai successi in Spagna con il Barcellona vanta anche la terza Scarpa d’Oro di fila e il titolo di capocannoniere della Champions (12 gol) resta comunque la prima alternativa a quota 2,75, si legge in una nota.Poi il campione d’Europa Salah, 22 gol in Premier ed eroe dell’impresa del Liverpool in Champions, ma per l’egiziano l’offerta per il Pallone d’Oro sale fino a 6,50. Appena fuori dal Podio Alisson, che oltre successi in Reds(compreso il titolo di Miglior Portier della Premier League) sul curriculum può vantare anche il successo in Copa America. “Sono solo un portiere” ha commentato l’ex della Roma, che si gioca a 8.00 su Betaland. Un po’ d’Italia si intravede con Cristiano Ronaldo a 7,00, mentre per Buffon e Chiellini l’offerta sale fino a 500 volte la posta.