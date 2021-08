ha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club: “Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e sono stato travolto da tutti i messaggi che ho ricevuto dall'annuncio di venerdì. Non vedo l'ora di giocare all'Old Trafford davanti a uno stadio pieno e rivedere tutti i tifosi. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra dopo le partite internazionali e spero che ci aspetta una stagione di grandi successi".Potrà avere la numero 7? Secondo Sky Sport, ​manca soltanto l'ufficialità, ma anche nella sua seconda avventura al Manchester United Cristiano Ronaldo indosserà la maglia numero 7. ​Prenderà la maglia di Edinson Cavani, nonostante la Premier League, in teoria, non consentirebbe un cambio di numero di maglia quando le liste sono già consegnate, ma può valutare le richieste. A sbloccare tutto sarà l'imminente trasferimento di Daniel James, in procinto di salutare lo United per vesitire la maglia del Leeds: gli lascerà la maglia numero 21, che ha già nell'Uruguay.