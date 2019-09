Probably one of the most revealing interviews I ever did...! Thanks @piersmorgan for the interview. pic.twitter.com/4fWfU3ifxj — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 17, 2019

, attaccante della Juventus, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di ITV. Queste le sue dichiarazioni, riportate da ilBiancoNero.com:- "Non mi sorprende l'alto numero di follower. So chi sono. Il 75% della mia vita è legato al calcio. Su Instagram se sono terzo o quarto non mi interessa. Ma nel lavoro mi importa, voglio essere il numero uno"."In parte è fantastico: sono famoso, in prima pagina sui giornali. Ma voglio un po' di privacy. In questi dieci anni l'ho persa. Non sono mai stato al parco con i miei figli, quando sei in pubblico non puoi essere te stesso, ma è troppo tardi per cambiare"."Non farò nomi, non è giusto. Penso siano quattro persone in tutto. E' abbastanza per la vita che vivo"."Io il migliore al mondo? Ti ringrazio. Se mi importa? Mi fa sentire fiero di me, che ho talento, che faccio le cose bene nel mio lavoro"."La mia vera forza è nella testa. Il talento non è più abbastanza. Posso svegliarmi, giocare con i bambini, ma devo andare in palestra per 30-40 minuti per forza dopo, questo fa la differenza. Per questo ho 34 anni e sembra che ne abbia 28"."Mezzo miliardo di dollari? Penso, spero. Forse è troppo (ride ndr). Ho un po' di soldi in banca, questo di sicuro"."Ne ho 17, la Rolls Royce è la mia preferita. Ho anche due Bugatti, due Ferrari, due McLaren e un'altra Rolls".​"In questa generazione, tutti hanno tutto molto facilmente. Hanno i computer, non devono far fatica per ottenere quel che vogliono. Vorrei 'soffrisse' un pochino, come ho fatto io".​"La rovesciata contro la Juve? Sì. Ho provato a segnare questo gol per tanti anni. Ho segnato 700 gol, ma mai così. Ho pensato 'Finalmente ho segnato una rovesciata. Meglio del sesso? No, non con Georgina"."Vincere fa parte della mia ossessione. I record sono parte di me. Non inseguo i record, sono i riguardi che inseguono me. Sono ossessionato dalla vittoria, dal successo. Penso sia giusto, mi motiva sempre. Quando penso di battere un record mi dico 'Perché no?'"."Georgina è parte di me. Mi ha aiutato così tanto. Certamente, sono innamorato di lei. E' la madre dei miei figli, è fantastico. E' mia amica. Parliamo tanto, apro il mio cuore per lei, lei fa lo stesso. Probabilmente è l'amore della mia vita. Ci sposeremo? Un giorno sì, non direi di no. E' anche il sogno di mia madre, non posso dire di no".​"Non ho mai visto questo video, non ci credo (qui il video in cui piange) . Non mi sarei mai aspettato di piangere in questa intervista. Non ho mai visto quelle immagini, devo averle da far vedere alla mia famiglia. Non conosco mio padre al 100%. Era un alcolizzato. Non ho mai parlato con lui in maniera normale, è stata dura. Mi rattrista essere il numero uno, vincere premi e lui non vede nulla di tutto questo. E' morto giovane".​"Quanto è importante per me? E' il pilastro della mia famiglia, quello che ho raggiunto è soprattutto grazie a lei".​seguono aggiornamenti