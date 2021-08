Le ultime ore di mercato sono caldissime per la Juventus. Al centro dei pensieri c'è il futuro di, ancora più in bilico dopo l'esclusione dall'undici titolare per la gara contro l'Udinese. Mentre la squadra di Allegri si prepara alla sfida di sabato contro l'Empoli, l'ipotesi di un trasferimento del portoghese al Manchester City inizia a prendere corpo. L'Inghilterra è una delle due piste insieme a quella del Psg, che si potrebbe sbloccare solo in caso di cessione di Mbappé al Real Madrid.- Secondo La Gazzetta dello Sport, l'agente di Ronaldo ha appena lasciato il suo hotel e si sta recando nella sede dei bianconeri per l’incontro con la dirigenza.- Intanto iniziano a circolare le prime ipotesi in caso di cessione del portoghese: il preferito di Allegri è Gabriel Jesus che però il City non vuole dare via, gli altri profili che piacciono ai bianconeri sono Dusan Vlahovic per il quale l'Atletico Madrid ha mollato la presa, Duvan Zapata che piaceva anche all'Inter e Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza.- Jorge Mendes è al lavoro per trovare una sistemazione a Ronaldo: doppio tavolo aperto, da una parte il Manchester City e dall'altra il Psg.