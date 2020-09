2









Sull'aereo verso Roma, dove domani sera la Juventus sfiderà i giallorossi per la seconda giornata di Serie A, Cristiano Ronaldo si è dedicato alla lettura. Lo rivela lo stesso fuoriclasse portoghese attraverso un post su Instagram, nel quale mette ben in mostra un libro nella sua lingua. Tradotto in italiano il titolo è "Il potere della comunicazione", di Lair Ribeiro. CR7 nel post scrive "vivere e imparare". E in effetti, Ronaldo nella sua vita ha mostrato di aver interiorizzato molto bene l'importanza della comunicazione e dell'immagine esterna.