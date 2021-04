La solitudine dei numeri uno, altro che numeri primi. Cristiano Ronaldo ha salvato il derby, ma non la Juventus. Di certo non è così che si salverà Andrea Pirlo. A tre anni dalla rovesciata più famosa, il fuoriclasse portoghese ha evitato la sconfitta con il Toro e ha raggiunto Romario al secondo posto dei bomber di tutti i tempi. Come racconta Tuttosport, è il trentesimo gol nei derby tra Manchester, Real e Juventus. In questa stagione ne ha fatti già 31 e in carriera sono naturalmente 772. Mostruoso.



L'ADDIO - Mercoledì inizia davvero la corsa a Bican, a quota 805 reti. Mancano dunque 33 gol, che potrebbe portare a casa sempre in maglia Juve. Sì, perché il contratto resta sempre in vigore e Cristiano pensa all'ulteriore anno di accordo con la Juventus e alla scadenza 2022. Per TS, sembra orientato a rispettare. Diverso sarebbe nel caso in cui dovesse arrivare un vero cataclisma sulla Juve (fuori dalla Champions): le strade si separerebbero di comune accordo.