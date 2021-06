La Juve non ha il sentore - in questo momento - che Cristiano Ronaldo possa lasciare il club in quest'edizione di mercato. A raccontarlo è Sky Sport, secondo cui il portoghese avrebbe certamente preso tempo per capire come e quando muoversi in ottica futura. CR7 non ha ancora deciso il da farsi e anche la Juventus è in attesa di una sua decisione. Secondo ESPN, Cristiano avrebbe avuto già un contatto con Massimiliano Allegri. Difficile supporre che non si sia parlato del futuro e delle strategie bianconere per il capocannoniere della scorsa Serie A.