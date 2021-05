Provare a cedere Cristiano Ronaldo in un'ipotesi di scambio? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio nell'ultima edizione di Sky Sport 24: "Può essere una soluzione. Allegri sta pensando a una Juventus senza CR7. Se Ronaldo rimarrà, perché non si troverà una soluzione soddisfacente per lui, Allegri a quel punto potrà utilizzarlo perché il valore non si discute. Ma si ragiona su una squadra priva di Cristiano, che ha ribadito alla società l'intenzione di guardarsi intorno, di valutare le opzioni che arrivano. Scambio con Pogba? La Juve ce l'ha a bilancio 25 milioni, se lo United lo vuole e Pogba può arrivare, magari si può imbastire. Ma è una mia ipotesi".