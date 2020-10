"Qualcosa non ha funzionato". A tavola tutti stretti, e senza mascherina; una stretta di mano senza lavarsi poi; un vicinanza eccessiva. Il caso della positività di Cristiano Ronaldo scatena la polemica in Portogallo. L’Ansa presenta un resoconto dei contenuti della discussione sui media portoghesi: "Il virus ha una grande capacità di trasmissione ogni volta che le persone non hanno un'adeguata distanza sociale o non usano una maschera. Se le due ragioni sono combinate, il rischio è maggiore", dice a 'A Bola' Maio Freitas, uno dei piu' noti epidemiologi portoghesi. "Tuttavia, una persona può essere infetta e non essere un importante trasmettitore del virus.