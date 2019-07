Cristiano Ronaldo, si sa, non ama perdere nemmeno in allenamento e ogni volta che vince, anche contro i suoi compagni di squadra, ama sottolinearlo sui social con foto celebrative. Anche oggi pomeriggio non è stata fatta eccezione. Il campione portoghese ha vinto con la sua squadra una partitella di allenamento. Come sempre la foto su Instagram è stata d'obbligo. Tra i calciatori con lui in squadra Rabiot, Pjanic, Bernardeschi, Rugani ma anche un carichissimo Gonzalo Higuain.