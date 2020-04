"Cristiano Ronaldo lascia la Juve". No, non è una certezza, tutt'altro, però in Portogallo stanno iniziando a scommettere sul futuro del campione portoghese nel caso in cui al termine della stagione si dovesse consumare il divorzio tra lui e la Juventus. Il sito Ganhador mette in fila le quote per la prossima destinazione di CR7: tra le candiate ci sono l'Inter Miami (si vincono 2 euro con 1 di scommessa), il PSG dato 4,50 ad 1, Real Madrid 9-1 e Manchester United 12-1. Al momento, secondo quanto ci risulta, sia la Juve che CR7 hanno intenzione di rispettare il contratto in scadenza a giugno 2022.