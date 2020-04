Edu Aguirre, amico fraterno di Cristiano Ronaldo, ha spaventato i tifosi della Juventus suggerendo che forse CR7 non ha lasciato Madrid per sempre. Ma Ronaldo può davvero tornare alla Casa Blanca? Ecco l'analisi di Calciomercato.com: E al 30 giugno 2020, Ronaldo peserà a bilancio ancora per circa 60 milioni, solo per evitare minusvalenze. Ma difficilmente potrebbero bastare considerando l'investimento sull'ingaggio e tutto quello che concerne la rinuncia a Ronaldo prima del tempo. Al di là del fatto che una cessione non è ancora in programma, a livello economico ecco che il Real Madrid (o qualunque altro club) dovrebbe essere pronto a investire nuovamente una somma da top player per quello che è a tutti gli effetti un top player, ma che ha appena compiuto 35 anni e guadagna 31 milioni netti l'anno, ingaggio a cui Perez disse no già nel 2018 scatenando la frattura con il fuoriclasse portoghese. Anche se nel frattempo le frizioni tra Ronaldo e il numero 1 del Real sembrano ormai fare parte solo del passato. La suggestione c'è, la nostalgia anche. Servirebbe, servirà, però molto di più".