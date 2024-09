Ronaldo lascia il Portogallo? Le sue parole

Dal ritiro della nazionale,ha parlato delle voci sull'addio al Portogallo. L'ex Juventus ha fatto chiarezza sul proprio futuro."Non mi è mai passato per la testa di lasciare la Nazionale del Portogallo. Al contrario, ho sempre più motivazione ad andare avanti. Ma non penso a lungo termine: voglio vincere la Nations League"."Sono normali e lo sono sempre state. Personalmente cerco di seguire la mia strada, senza pensare solo a gol e assist ma anche alla disciplina".COSA PUO' DARE ANCORA - "Mi sento come un fratello maggiore per i nuovi e voglio aiutarli. Se vengo qui è perché credo di poter essere ancora un titolare: sarà così fino alla fine della mia carriera. Ovviamente rispetto sempre le decisioni del mister ma, come ha detto lui, in questo momento mi sento un valore aggiunto. Non appena non sarà più così, sarò il primo a farmi da parte. Abbiamo l’esempio di Pepe, che dopo un’ottima carriera in nazionale è uscito dalla porta principale. Tutti i giocatori che rappresentano il Portogallo devono pensare di salutare in questo modo."