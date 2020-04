Cristiano Ronaldo chiama alla sfida, Blaise Matuidi, Erling Haaland e tanti altri la accolgono. La sfida lanciata, la "Living Room Cup", dal fenomeno portoghese della Juve, mezzo social ovviamente, Instagram, è sul riuscire a fare il numero più elevato possibile di addominali di fila, in 45 secondi. Haaland arriva a 124 e perde contro Cristiano, che in 45 secondi si dimostra in grado di fare 142 addominali. Matuidi si immortala mentre si allena, e CR7 scherza: "Blaise, sei sicuro che il numero di addominali sia giusto?". Oltre al compagno di squadra, Ronaldo risponde e gioca con Bebe Vio, Vinicius Junior, stellina del Real Madrid, il connazionale Bruno Fernandes, la bianconera Barbara Bonansea, il già citato Haaland e altri ancora!



