DAL SITO UFFICIALE DELLA UEFA



Con 137 gol in 15.583 minuti giocati in competizioni Uefa, Cristiano Ronaldo viaggia alla media di un gol ogni 113 minuti e 45 secondi



Ronaldo ha affrontato in totale 55 squadre in competizione Uefa, segnando a 36 di loro. Con la maglia del Real Madrid, solo 4 squadre gli hanno impedito di segnare: Barcellona, Dinamo Zagabria, Legia Varsavia e Napoli.



La vittima preferita di CR7 in competizioni Uefa è... la Juventus! Ai bianconeri ha segnato 10 gol, prima di trasferirsi da loro nel 2018