Poteva creare scalpore la fuga di Cristiano Ronaldo a Lugano insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez, ma la notizia è rimasta contenuta perché si tratta di un viaggio del tutto legale. Il fenomeno portoghese della Juventus, infatti, si è recato in Svizzera nel pomeriggio di mercoledì per girare un spot pubblicitario. Come riportano i media svizzeri, Ronaldo ha raggiunto la località del Canton Ticino a bordo del suo aereo privato e una volta atterrato è riuscito a sfuggire alle macchine fotografiche. Il tutto nel rispetto delle norme anti-Covid, in quanto considerato come viaggio per comprovati motivi di lavoro, che non ha superato le 120 ore di durata.