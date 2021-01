I primi gol a 17 anni, ora che ne ha quasi 36 si è mica fermato? No, Cristiano Ronaldo continua a correre per fare la storia. E adesso che le sue reti in carriera sono diventate 758, non ha intenzione di fermarsi a guardare lo storico. Anzi. Intanto, ecco la testa della classifica dei marcatori: 14 reti in 11 gare, più due su Lukaku che sfiderà tra due settimane a San Siro. Soprattutto, CR7 segna più di 20 gol tra club e nazionale da 15 stagioni di fila. Adesso Pelé, in futuro Bican, poi tutti i record possibili e immaginabili. Cristiano non si ferma. Sta troppo bene per non stravolgere i numeri della storia.