Ripartire per non affondare, cancellare la sconfitta contro l’Inter alzando un trofeo. È chiaro l’approccio della Juventus alla sfida di stasera contro il Napoli, dove Pirlo dovrà fare i conti con l’emergenza difensiva ma potrà contare sull’uomo delle finali, l’eccellenza assoluta in questo ring, Cristiano Ronaldo. Aggrapparsi al portoghese non è mai sbagliato, soprattutto quando bisogna determinare, quando la fame di trofei va oltre qualsiasi ambizione.



A DIGIUNO DA DUE PARTITE - A proposito di fame, Tuttosport parla di un Ronaldo ‘affamato di gol’. La sua pancia deve saziarsi dopo un digiuno insolito in questa stagione. Tra la partita di Coppa Italia contro il Genoa (in cui ha giocato due minuti più i supplementari) e quella contro l’Inter, per la prima volta in questa annata CR7 ha giocato due partite senza timbrare il cartellino. Troppo per un extraterrestre come lui, in una stagione in cui ha segnato la bellezza di 19 gol in altrettante partite tra campionato e Champions League. Piccoli demoni, per lui fastidiosi, che vuole scacciare ritrovando il feeling con il gol a partire da stasera, quando la voglia di mettere in bacheca l’ennesimo titolo della carriera sarà più forte di qualsiasi altra ragione.