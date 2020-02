La Juve si prepara per la partita di domani contro la Spal. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per la trasferta del Paolo Mazza Maurizio Sarri ha già deciso sull'impiego di Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo nell'ultima gara di campionato contro il Brescia: il portoghese giocherà, sarà della partita dal 1' minuto. Il tridente sarà completato da Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, rilanciato a causa dei forfait di Gonzalo Higuain e Douglas Costa. Ramsey verrà invece retrocesso in mediana, al fianco di Bentancur e Rabiot, in quanto Pjanic non ha ancora recuperato.