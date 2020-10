Una videochiamata tra i due, l'amore vero in uno sguardo. La prima immagine di Cristiano Ronaldo dopo la notizia della positività al Coronavirus arriva attraverso il profilo Instagram della compagna Georgina Rodriguez: "Sei la mia ispirazione", le parole della modella, che in questo momento si trova a Torino, ben lontana dal ritiro del Portogallo in cui Cristiano rimarrà fino alla fine del suo periodo di positività al coronavirus. Ronaldo, che si mostra a letto e a petto nudo, sembra essere in buone condizioni. Come annunciato dal comunicato del Portogallo, il giocatore è asintomatico e non avrebbe manifestato alcun malessere.