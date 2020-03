Sono stati giorni di paura per la madre di Cristiano Ronaldo, che lo scorso 3 marzo ha avuto un ictus. Ora però la signora Dolores sta meglio, anche grazie alla presenza dei figli. Anche Cristiano, che oggi ha usufruito di una giornata di permesso e non ha partecipato all'allenamento, secondo quanto riferito da Jornal do Madeira è volato in Portogallo ieri per stare vicino alla madre. Che sui social ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, nella quale sorride insieme alla figlia, augurandole una buona giornata. Poi il messaggio: "Mia figlia maggiore fa gli anni !!! Siamo qui figlia mia, e qui saremo per molto più tempo, se Dio vuole".