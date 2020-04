ha trascorso il giorno di Pasqua in famiglia, in casa. Ieri il fuoriclasse portoghese dellaha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto del pranzo pasquale, con tutta la famiglia riunita alla tavola. Uno dei figli indossa una maglietta inequivocabile, in omaggio a un eroe cinematografico, Batman, e al papà: "", si legge sulla maglietta del figlio di CR7.