Il gesto che allevia le sofferenze, o almeno prova a restituire un sorriso. Protagonisti di questa storia sono i piccoli pazienti dell'Ospedale Regina Margherita di Torino e i loro idoli, da Cristiano Ronaldo a Belotti e Chiesa. L'iniziativa segue quella della rivista spagnola Panenka, realizzata per la clinica San Rafael di Madrid, e in Italia prende il nome di "Camici amici". I responsabili hanno raccolto le maglie dei campioni in giro per l'Italia e le hanno lavorate per realizzare dei camici destinati proprio ai piccoli pazienti ricoverati, che così potranno portarsi sulle spalle i propri supereroi.



L'intuizione, spiega il Corriere di Torino, è stata di Reana Stocchi e delle figlie Federica e Benedetta Pessotto. Volevano regalare un po' di gioia, di colore a quei bambini che vedono e vivono ogni giorno le fredde e asettiche pareti degli ospedali. Una forza in più, per combattere al fianco del proprio idolo e vincere insieme. Ha collaborato alla realizzazione Franca Fagioli, direttore della struttura complessa di oncoematologia pediatrica al Regina Margherita, così il progetto è diventato realtà.