Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha voluto ricordare i problemi di salute un anno dopo il brutto colpo: "Un anno fa oggi ho visto la mia vita che quasi mi scivolava tra le dita, e fortunatamente sono riuscito a tenere una luce, una luce che mi ha tirato su, una luce che ha insistito ostinatamente che questo era solo un altro ostacolo da superare e un'altra storia di superamento da raccontare della mia vita. Un altro tra tanti... Non ho mai parlato apertamente di quello che è successo in verità,solo perché ho recuperato a quasi il 100% la gente pensa che non è successo niente o che è stato piccolo spavento che ho dato ai miei figli e a quelli che mi amano veramente,non sono mai stato per vittimizzarmi,parlo nelle mie storie di superamento con orgoglio e non per dispiacermi,so che ci sono milioni di storie uguali o peggio della mia,ma ognuno conosce il suo dolore,non è vero?".