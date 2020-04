Cristiano Ronaldo, una macchina da gol, trofei e record. 36 reti in 38 partite tra club e nazionale: numeri da fenomeno per il portoghese, che ha fatto quasi un centro ogni 90'. Con la maglia bianconera è a quota 25 gol in 32 gare, con il Portogallo ne ha fatti addirittura 11 in 6 presenze, uno ogni 47'. Attualmente, CR7 si trova secondo nella classifica capocannoniere della Serie A alle spalle di Ciro Immobile, terzo nella Scarpa d’Oro con Werner del Lipsia, dietro all’attaccante della Lazio e a Lewandowski.