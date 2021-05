5









La Juve in palio. In una serata in cui battono cuori forti, Cristiano dovrà nuovamente dimostrare di essere il più forte. Sarà la presenza numero 134 in bianconero, e l'edizione odierna di Tuttosport fa i calcoli: 1009 giorni fa arrivò il debutto, 101 sono i gol totali, ai quali i supporters bianconeri si augurano di sommare quelli che farà al Bologna. Due scudetti, due Supercoppe, una Coppa Italia. Tutto qui? Chissà.



IL FUTURO DI CRISTIANO - Senza la qualificazione in Champions League è molto difficile che la Juve possa confermarlo, allo stesso tempo è molto probabile che il giocatore possa salutare, alla ricerca magari di un biennale in grado di farlo sognare in direzione Champions League. Manchester United e Paris Saint Germain sarebbero le società più accreditate per il colpaccio per TS: ma se c'è anche la minima possibilità di vedere la Juventus nell'Europa che conta, a quel punto le chance di permanenza salirebbero in maniera oggi inaspettata. Servirà un Ronaldo da 'fino alla fine', con tanto di preghiere in attesa dei risultati degli altri campi. Poi? Poi il futuro è tutto da scrivere.