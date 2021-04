La maglia a fine partita gettata al raccattapalle non è stata l'unica situazione di ieri che ha fatto discutere. Cristiano Ronaldo aveva già fatto parlare in Spagna prima di Juventus-Genoa: sì, perché la Polaris Sports, l’agenzia che cura i diritti d’immagine della stella portoghese, ha pubblicizzato la sfida dello Stadium con il logo della Liga anziché quello della Serie A. Qualcuno in Spagna ha subito pensato al mercato...