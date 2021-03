Una partita pazza e pazzesca, per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo un gol incredibilmente annullato, si è scagliato a muso duro contro il guardalinee e ha gettato la fascia di capitano a terra, in preda al nervosismo per quella che sarebbe stata la rete del 2-3 per il Portogallo.



I lusitani erano andati in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Jota; poi Mitrovic e Kostic hanno pareggiato i conti. Ronaldo, impalpabile per tutta la gara, aveva recuperato nel finale con un tocco intelligente: la palla aveva nettamente superato la linea di porta, ma il gol non è stato assegnato.



