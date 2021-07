Una settimana e il rientro a, dove la Juve ora lo aspetta con la consapevolezza di poter contare su di lui almeno per la prossima stagione.Sì, perché la prima missione sarà proprio questa: cambiargli prospettiva e lasciare che si dedichi totalmente al ruolo di centravanti. Riuscirà a convincerlo? Di sicuro, non sarà semplicissimo.Intanto, Cristiano si gode le vacanze, immortalate anche per la sua pagina Instagram. Il più seguito di tutti, il portoghese, un'azienda che però ha il calcio ancora al centro del suo personalissimo progetto. Questa mattina ha pubblicato una foto enigmatica, che qualcuno ha provato a comprendere, a sciogliere, a indirizzare da qualche parte. "Decision day", il giorno della decisione. Giacca azzurra, pantaloncino azzurro e t-shirt bianca: dietro di lui, la Rolls Royce d'ordinanza.