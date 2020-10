1









Agente CR7. Nessun tifoso bianconero potrà dimenticarsi d quel momento in cui Cristiano Ronaldo è andato a colloquio con Matthijs de Ligt, a margine di una gara tra Portogallo e Olanda. Quella sera, infatti, i tifosi bianconeri sono impazziti all'ipotesi di vedere il centrale dell'Ajax alla Juve e hanno virtualmente pregato Ronaldo di portarlo a Torino. Affare poi riuscito, con un contatto importante avvenuto proprio dallo "sponsor" CR7, come svelato dallo stesso De Ligt. Del resto, quando un giocatore di quel calibro si interessa al tuo futuro, un pensierino non puoi che farcelo. Ecco perché lo scatto che vede abbracciati CR7 e Kylian Mbappé ha acceso di nuovo i tifosi della Juve, tra battute e una speranza lontana ma presente. Un colpo fuori budget ad oggi, ma che non frena i sogni. Specialmente visto che l'idolo di Mbappé è proprio CR7. Un "amore" mai nascosto.