Tutti insieme, appassionatamente. In una domenica di relax, da passare in famiglia, specialmente in questo periodo così complicato. Cristiano Ronaldo ne ha approfittato per spendere tempo di qualità con i propri figli, così come testimoniato dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram: c'è CR7, ci sono i due gemellini e la piccola Alana, oltre ovviamente a Georgina. Tutti sotto le coperte, in una classica istantanea di famiglia. Anche Cristiano si rilassa tra i sorrisi dei suoi figli.