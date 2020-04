Secondo quanto riportato da Record, giornale portoghese, Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto far ritorno a Torino domani. Poi, però, è arrivata la smentita da parte dello stesso Record, che ha corretto la data certa in un più tenue "a breve". Così, si è aperto un piccolo caso, con l'unica certezza che ancora la Juventus non ha posto limiti e vincoli per il rientro dei giocatori che hanno lasciato l'Italia per l'emergenza coronavirus.