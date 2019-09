Paula Leça, una delle ragazze citate da Cristiano Ronaldo che lavoravano al McDonald's frequentato dal fenomeno portoghese in gioventù, ha risposto all'appello di CR7: "Era come se non volessero nulla, stavano vicino alla cassa. Quando gli hamburger erano troppi, il manager ci dava il permesso per darglieli. Cristiano Ronaldo era il più timido tra quei ragazzini. Ora la gente potrà finalmente credermi, non mi sono mai inventata nulla. Se mi invitasse a cena ci andrei e lo ringrazierei".