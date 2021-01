Cristiano Ronaldo il Cannibale. Così lo definisce la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con riferimento al suo apporto nelle finali giocate in gara unica. In carriera, tra Manchester United, Real Madrid, Juventus e nazionale portoghese, ne ha disputate 27. Di queste ne ha vinte 20, segnando 16 reti.



Questi i trofei vinti in finale secca:

1 Europeo, 1 Nations League, 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, 1 Fa Cup, 2 Coppe di Lega inglesi, 1 Community Shield, 1 Coppa del Re, fino alle due Supercoppe Italiane con la Juve.