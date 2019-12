La doppietta contro l'Udinese è valsa un altro piccolo traguardo per Cristiano Ronaldo, che si prepara al match di stasera contro la Sampdoria forte di aver aggiunto un altro record in bacheca. Negli ultimi 15 anni, infatti, il portoghese è l'unico giocatore dei cinque massimi campionati europei ad essere sempre andato in doppia cifra per numero di gol: Sono undici quest'anno, e contro la squadra di Ranieri si appresta ad aggiungerne altri.