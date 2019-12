L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Cristiano Ronaldo. "La condizione migliora anche l’umore, perché si vede già dall’atteggiamento in campo nelle ultime gare che Cristiano è più sereno e più sciolto. In Italia gli è successo già in altre quattro occasioni di fare tris (a novembre 2018 e a febbraio, aprile e settembre/ottobre 2019) ma mai è riuscito ad andare oltre. Al Real Madrid, invece, il poker era diventato quasi la normalità: il Ronaldo in versione spagnola ha segnato 23 volte in almeno 4 gare consecutive. Altre 3 volte gli era capitato al Manchester United, per un totale di ventisei".