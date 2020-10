"Caro Cristiano, sono io. Il tuo io futuro. Quello che vedi nei tuoi sogni. Siamo arrivati così lontano, ma non posso prendermi meriti: è tutto grazie a te. Ti sei guadagnato la velocità, lavorando all'alba, andando in palestra nel pieno della notte. E quando le cose si sono fatte dure, tu sei diventato più forte. Più veloce. Vedevi ogni gol prima che accadesse, hai creduto in noi. Il nostro viaggio è stato incredibile, ma c'è sempre altro da raggiungere. E' tempo per un nuovo sogno". Così, il testimonial d'eccezione Cristiano Ronaldo, presenta il nuovo paio di Nike Mercurial Dream. Una lettera da brividi per uno spot che è molto di più di una pubblicità: è l'antologia del sogno di CR7.