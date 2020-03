1









Altro giro, altra macchina incredibile nel garage di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, noto per questa passione per le automobili di grossa cilindrata, è pronto a fare l'ultimo acquisto. Incredibile. Secondo quanto riportato all'estero, CR7 è uno dei 10 uomini sulla Terra ad avere una Bugatti Centodieci (valore: 9 milioni di euro), l'ultimo bolide uscito dalla casa automobilistica francese. Non ci sono ancora conferme, ma sarebbe un ulteriore colpo in un garage che fa invidia a tutto il mondo. Nella sua collezione, Ronaldo ha già una Veyron Grand Sport Vitesse da 1200 CV e una Chiron da 1500 CV. Su entrambe, Cristiano ha fatto ricamare il logo 'CR7' sui poggiatesta. Qu