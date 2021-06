Il Corriere dello Sport ha analizzato il futuro di Cristiano Ronaldo, in particolare la possibilità di un suo approdo al Manchester United, che lo fece crescere e lo consegnò all’olimpo del calcio. Si tratta di una pista percorribile ma non semplice, infatti i Red Devils non si sono spinti oltre i 20 milioni di euro per l’ingaggio del portoghese, ben 11 in meno di quanto guadagna alla Juventus. Inoltre, l’obiettivo prioritario degli inglesi sarebbe Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund che costa circa 100 milioni di euro.