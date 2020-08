Mentre la Juventus cerca di porre le basi per la prossima stagione e Cristiano Ronaldo si rilassa sul suo yacht insieme a Georgina, le voci di mercato sull'azione del Paris Saint-Germain per arrivare a CR7 non si placano. La stampa sportiva francese continua infatti ad alimentare questa suggestione, arrivando a insinuare che addirittura la Juve non si meriterebbe il fuoriclasse portoghese. Il PSG è un club avvezzo a operazioni del genere, come insegna l'affare Neymar di qualche anno fa. Ronaldo ha un contratto con la Juve fino al 2022.