Sono giorni di dubbi. Di attese. E naturalmente di decisioni, con la più importante che resta sempre quella sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese guadagna 31 milioni netti alla Juventus e sfugge costantemente alla definizione di semplice calciatore. Ma è diventato davvero un peso? Non la pensano così Real Madrid, Manchester United e Psg: chi prima, chi dopo, si è approcciato al mondo CR7 per capire margine di manovra per romantici ritorni e forti possibilità di arrivare a vincere.



LA NORMA RONALDO - Come racconta Tuttosport, questi club dovranno inventarsi qualcosa di allettante: in Spagna, in Inghilterra e in Germania non c'è la legge sulla tassazione favorevole come c'è in Italia. E non è un caso che i quotidiani iberici abbiano subito smorzato la fantasia del rientro di Cristiano a Madrid, considerato proprio l'ingaggio stratosferico.