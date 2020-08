Dietro un grande campione a volte c'è una grande famiglia. Come quella di Cristiano Ronaldo, sempre pronta a sostenere il fuoriclasse portoghese a suon di post. Poco fa Elma Aveiro, sorella maggiore di CR7, ha voluto lanciare un messaggio d'incoraggiamento per il fratello, a pochissime ore dal calcio d'inizio di Juventus-Lione. Insieme a una bella foto del fratello in maglia Juve, Elma ha scritto: "Oggi siamo con te, sapendo che ce fai sempre perché sei unico. Il tuo splendore, il tuo impegno, il tuo amore, la tua volontà: questo è ciò che fa di te il migliore".